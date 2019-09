Llorente al Napoli, tifosi Juve prendono d'assalto i suoi social: "Non dovevi, proprio da loro no!"

Dal Tottenham al Napoli, Fernando Llorentie da oggi è ufficialmente un nuovo attaccante azzurro. I suoi social sono stati subito presi d'assalto dai tifosi azzurri, ma anche da quelli della Juve, unica altra squadra italiana della carriera dello spagnolo. "Non dovevi andare da loro", si legge tra i tanti messaggi. I supporters bianconeri non avrebbero voluto vederlo con un'altra cassa, proprio quella azzurra, in A: "Proprio al Napoli no", scrive un altro tifoso. E di commenti del genere ce ne sono a centinaia.