Lobotka è l'insostituibile di Conte: è tornato al top e dalla Slovacchia elogia il tecnico

Si sono riaperte ieri le porte del centro sportivo di Castel Volturno. Tre i giorni di riposo concessi da Antonio Conte, dopo la vittoria col Como che ha significato confermare la vetta della classifica anche per queste due settimane di sosta, ed il tecnico del Napoli in questi giorni - senza ben dodici nazionali - lavorerà in primis ulteriormente dal punto di vista fisico in attesa dei rientri della prossima settimana per mettere nel mirino la trasferta di Empoli. Intanto dai ritiri delle nazionali arrivano diversi interventi dei giocatori più rappresentativi e tra questi c'è sicuramente Stanislav Lobotka. Il centrocampista è uscito nell'ultima partita all'88' e con la standing ovation di tutto lo stadio dopo l'ennesima prova straordinaria in entrambe le fasi di gioco che gli è valsa anche i complimenti di Fabregas nel post-partita: "Datemi Lobotka, mamma mia che giocatore meraviglioso. Io divento pazzo per quelli come lui, capaci di capire il calcio, recuperare palloni, ti fanno vincere le partite", le parole del tecnico del Como che ricordano quelle del collega ed amico Xavi dopo l'incrocio col Barça.

Effetto Conte anche per Lobotka

Era stato uno dei pochi positivi anche nel disastro della scorsa stagione, ma in questo avvio di stagione lo slovacco sta brillando come solo durante i picchi della sua esperienza napoletana ed il merito anche per lui non può che essere del nuovo tecnico: "Questa stagione può essere speciale, ma siamo solo all’inizio dopo sette giornate. Rispetto allo scorso anno, quando ci mancava un po’ di fame dopo lo scudetto, quest’anno è diverso. Conte ha portato nuove idee e un’atmosfera diversa: ci sta spingendo a un livello superiore sia fisicamente che mentalmente e finora i risultati sono dalla nostra parte. È così che vogliamo continuare".

E' insostituibile

Ne sa qualcosa Billy Gilmour, non proprio uno qualsiasi. Punto fermo del Brighton, voluto fortemente da Antonio Conte fino agli ultimi giorni di mercato ma che finora non ha trovato grande spazio se non in coppia con Lobotka nella gara di Coppa Italia contro il Palermo: "Vi ho parlato in conferenza di Gilmour e che vorrei dargli più spazio. E' un giocatore di grande spessore, credetemi, vorrei schierarlo ma poi vedi Lobotka e dici fermi un attimo (ride, ndr)", l'ammissione, col sorriso, di Antonio Conte dopo la gara col Como.