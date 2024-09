Lobotka inizia la Nations League con una vittoria: Slovacchia corsara di misura in Estonia

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha giocato l’intera gara.

La Slovacchia batte di misura l’Estonia nel match valido per la prima giornata della Lega C di Nations League e conquista i primi tre punti in Nations League. La Nazionale guidata da Francesco Calzona si è imposta grazie al gol di Suslov segnata al 70’. Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha giocato l’intera gara.

LEGA C

GRUPPO 1

Azerbaigian-Svezia 1-3

Estonia-Slovacchia 0-1

CLASSIFICA

Svezia 3

Slovacchia 3

Estonia 0

Azerbaigian 0