Lookman show, dalla Spagna: "Deco incantato, vuole portarlo al Barcellona"

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Lookman incanta Deco e Bojan". E' un titolo sull'edizione di oggi del quotidiano 'Sport' di Barcellona, in cui si riferisce che i due dirigenti del Barça erano ieri sera in tribuna a Dublino e sono rimasti "davvero colpiti" dalla prestazione dell'attaccante anglo-nigeriano match winner dell'Atalanta con la sua tripletta. Il giornale fa poi notare che al Barcellona, che al 99% avrà come nuovo allenatore il tedesco Hansi Flick, servirebbe un giocatore "del profilo di Lookman. Si tratta di un calciatore che può giocare sia sulle fasce che da mezzapunta".

'Sport' ricorda poi che il giocatore ha un contratto con l'Atalanta fino al 2026 e che il suo valore mercato (ma prima della finale di Dublino ndr) era stimato in 30 milioni di euro. Ma non solo Lookman ha molto ben impressionato Deco e Bojan Krkic. Ai due non è sfuggita neppure la grande prestazione del 'pivote', come lo definiscono in Spagna, Ederson, altro elemento che, per le sue caratteristiche, viene sottolineato, potrebbe fare comodo al Barcellona. "Ha brillato sotto lo sguardo attento di Deco" viene scritto a proposito del brasiliano, che secondo 'Sport' viene quotato 50 milioni di euro dall'Atalanta, cifra che avrebbe chiesto ad alcuni club inglesi che si sarebbero già informati su questo calciatore. (ANSA).