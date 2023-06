Lozano verso l'addio, tutti i numeri al Napoli: pochi gol e rendimento 'minimo' in Europa

Arrivato in Serie A nel 2019, Hirving Lozano, vicino all'addio, con la maglia azzurra del Napoli ha giocato 155 partite

Arrivato in Serie A nel 2019, Hirving Lozano, vicino all'addio, con la maglia azzurra del Napoli ha giocato 155 partite, segnando 30 gol, servendo 17 assist e vincendo una Coppa Italia e uno Scudetto. Nella stagione attuale, quella trionfale della vittoria del campionato, Lozano ha collezionato 32 presenze, condite da 3 gol e 3 assist. In Champions League, invece, 1 gol e 1 assist in 9 presenze.