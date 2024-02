Lutto nel mondo dello sport: il fondista Kiptum morto in un tragico incidente

Il campione mondiale del fondo Kelvin Kiptum e il suo allenatore sono stati tragicamente coinvolti in un incidente automobilistico

Il campione mondiale del fondo Kelvin Kiptum e il suo allenatore, Gervais Hakizimana, sono stati tragicamente coinvolti in un incidente automobilistico mortale domenica scorsa lungo la strada da Kaptagat al rinomato centro di addestramento di Eldoret, in Kenya.

Kiptum, atleta keniano di 24 anni che è stato considerato uno dei più grandi talenti nel mondo del fondo, ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport. Nonostante abbia partecipato a poche competizioni, il suo impatto è stato straordinario. Lo scorso ottobre, a Chicago, ha stabilito un record mondiale mozzafiato correndo la celebre maratona di 42 km in 2 ore e 35 secondi, infrangendo anche il record sui 30 km con un tempo di 1 ora 26 minuti e 31 secondi, e chiudendo gli ultimi 10 km in un incredibile tempo di 27 minuti e 52 secondi. Nessuno aveva mai avvicinato così tanto le due ore in una gara ufficiale