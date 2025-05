Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Canta Napoli. Furia Inter per il rigore"

Una girandola di emozioni e una serata da montagne russe nelle nove gare in contemporanea per la trentasettesima giornata di Serie A, che alla fine non assegna una volta per tutte lo Scudetto, ma dà una direzione importante: "Canta Napoli", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi. Infatti con lo 0-0 a Parma Antonio Conte e gli azzurri restano a +1 sull'Inter, perciò battendo il Cagliari (già salvo) saranno campioni d'Italia.

Furia Inter per il rigore, invece: silenzio stampa dei nerazzurri e di Simone Inzaghi, che protestano per il pari della Lazio (2-2) al novantesimo minuto su penalty trasformato da Pedro. Sotto accusa l'arbitro e il VAR. Quanto agli altri campi, invece, la Juventus abbatte l'Udinese e mette a segno un colpo da zona Champions mentre il Milan subisce un'altra brutta sconfitta all'Olimpico e stavolta con la Roma, finendo fuori dall'Europa