Machach decisivo in Ungheria: eurogol al 94' ed esultanza alla CR7

Zinédine Machach, centrocampista in prestito all'Honved di Budapest dal Napoli, nella gara di ieri contro il Kisvárda ha realizzato un eurogol che ha deciso il match. Entrato al 75' sul punteggio di 1-1, il francese ha calciato una punizione al 94' insaccando la palla all'incrocio dopo una splendida conclusione a giro. Grande gioia ed esultanza alla Cristiano Ronaldo per il calciatore arrivato in azzurro nell'estate del 2018 dal Carpi.