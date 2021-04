Maglie autoprodotte, il progetto entusiasma ADL: contatti con Amazon e Armani"

Col passare dei giorni aumentano le possibilità che il Napoli si autoproduca le divise della prossima stagione. Il club azzurro non ha ancora trovato un marchio disposto a sposare le proprie esigenze economiche e progettuali. Quindi Aurelio De Laurentiis è al lavoro in prima persona per una novità che lo ha entusiasmato: il progetto per l'autoproduzione delle maglie. Contatti con Amazon per la distribuzione e con gli stilisti di Armani per il design. Manca il tassello più importante: la produzione. Il Napoli è ancora alla ricerca di un’azienda che se ne occupi e soltanto una volta sciolto questo nodo la nuova idea del presidente avrà il semaforo verde. Maggio è alle porte, il tempo stringe: bisogna accelerare. A riportare l'indiscrezione è Calciomercato.it.