Maksimovic eliminato, Mario Rui a Euro 2020: i finali dei due azzurri in Nazionale

Finite le gare di qualificazione del girone B per Euro 2020. Il Portogallo di Mario Rui vola agli Europei grazie alla vittoria per 2-0 contro Lussemburgo per via della reti di Fernandes e al 99° gol di Ronaldo in Nazionale. Inutile il 2-2 contro l'Ucraina per la Serbia del difensore azzurro Maksimovic. I serbi dovevano sperare in un risultato negativo dei lusitani per passare il girone. Maksimovic è stato in campo per tutti i 90 minuti mentre nemmeno un minuto per Mario Rui che ha visto dalla panchina i compagni conquistare la qualificazione.