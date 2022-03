Maldive, prima vittoria da CT per l'ex azzurro Moriero: "Nelle sconfitte mi sento più forte"

"Non cercatemi nelle vittorie perché esse sono merito dei miei ragazzi e del mio staff, cercatemi nelle sconfitte".

Dopo due pareggi e una sconfitta, arriva la prima vittoria per Francesco Moriero sulla panchina della Nazionale delle Maldive. La squadra guidata dal tecnico salentino ha battuto 2-0 il Bangladesh nell'amichevole disputata ieri, grazie alle reti di Ahmed e Hussain. "Non cercatemi nelle vittorie perché esse sono merito dei miei ragazzi e del mio staff, cercatemi nelle sconfitte ed è li che mi troverete sempre in primo piano ed è li che mi sento più forte", ha commentato Moriero sui social.