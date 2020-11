Mancini è guarito dal Covid-19: ct finalmente negativo

Roberto Mancini è finalmente negativo: il ct, rivela il Corriere dello Sport, ha finalmente ottenuto un tampone non contagiato dal Coronavirus due giorni dopo Bosnia-Italia, a due settimane precise dalla sua prima positività. Il ct ha saltato tutto il trittico azzurro di novembre che ha chiuso il 2020 agonistico dell'Italia, pur restando sempre asintomatico. Niente ritiro a Coverciano, né trasferta a Reggio Emilia, dove domenica scorsa si è giocata Italia-Polonia, né quella a Sarajevo: per il ct dunque un contagio davvero sfortunato, anche se in sua assenza gli Azzurri si sono fatti ugualmente valere.