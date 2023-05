Mandato d'arresto per Douglas Costa: l'ex Juve non paga mantenimento dei figli

La Corte di Giustizia del Rio Grande do Sul ha emesso un mandato d'arresto per Douglas Costa.

La Corte di Giustizia del Rio Grande do Sul ha emesso un mandato d'arresto per Douglas Costa, ex esterno offensivo di Juventus e Bayern Monaco oggi tesserato con il Los Angeles Galaxy. Il 32enne brasiliano sarebbe accusato di non aver rispettato i pagamenti per il mantenimento dei figli.

Douglas Costa non può essere estradato dagli Stati Uniti ma, qualora entrasse in territorio brasiliano, potrebbe essere arrestato da qualsiasi ufficiale giudiziario o agente di polizia.