Maradona, la statua presentata prima di Napoli-Lazio: ecco dove verrà collocata

Intervistato dal quotidiano Repubblica, l'amico e socio di Maradona, Stefano Ceci, ha parlato della statua del Pibe de Oro che regalerà allo Stadio Maradona, svelando dove verrà posizionata e quando: "Una statua in bronzo dorato, a grandezza naturale, alta un metro e 67 come il mio fraterno compagno ritratto ai tempi del mondiale messicano. La mano sinistra e il piede sinistro sono stati riprodotti in 3D usando il calco che io stesso avevo fatto a Diego, le impronte le ho prese io, sissignori. Io e lui sapevamo che un giorno il suo piede sinistro sarebbe stato venerato».

Sulla statua ci sarà scritto «Anch’io sono napoletano». Sarà esposta allo Stadio Maradona il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio: "La metteremo a centrocampo, poi sarà sistemata negli spogliatoi, nel punto dove gli arbitri incontrano i giocatori, così potrà essere vista in tivù prima di ogni partita. Pago tutto io, saranno più o meno 80 mila euro e sono onorato di farlo".