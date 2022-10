Marcatori diversi e dalla panchina, conduce il Napoli. Feeling Roma col dischetto

Ovviamente gli azzurri sono primi in questa speciale classifica.

Un solo pareggio in dieci partite in Serie A: la Roma di Mourinho è la formazione che ha diviso la posta di meno nella massima categoria, dopo l'Inter, che ancora non ha pareggiato nemmeno una volta. Il Napoli è invece una delle due squadre imbattute, parimenti all'Atalanta.

I match disputati nella Capitale hanno spesso arriso ai padroni di casa, però c'è da dire anche che il Napoli ha vinto quattro delle ultime sei gare giocate all'Olimpico.

La formazione allenata da Spalletti ha già fatto 13. Tanti sono i giocatori diversi già andati a segno in campionato. Ovviamente gli azzurri sono primi in questa speciale classifica. E un ottimo contributo hanno saputo darlo in particolare i calciatori partiti dalla panchina: anche in questo senso il Napoli è primo, con 7 reti realizzate da giocatori che sono entrati a partita in corso. Tre sono i rigori battuti dalla Roma, come Atalanta e Fiorentina. Sono queste le squadre che fin qui hanno avuto il maggior numero di tiri dal dischetto a favore.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

75 incontri disputati

33 vittorie Roma

29 pareggi

13 vittorie Napoli

116 gol fatti Roma

70 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Roma vs Napoli 2-2, 6° giornata



L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2021/2022 Roma vs Napoli 0-0, 28° giornata