Mario Rui show col Portogallo: 2 assist splendidi (uno per CR7) contro l'Andorra

Ottima prova di Mario Rui con il Portogallo, che ha battuto 7-0 l'Andorra. Il terzino del Napoli, dopo la tribuna punitiva col Bologna, è partito da titolare in occasione della partita contro l'Andorra, gara amichevole, ed è stato protagonista al minuto 16 del secondo tempo con uno splendido cross al bacio per il colpo di testa di Paulinho. Nel finale altro cross bellissimo e preciso per Ronaldo.