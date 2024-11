Massa torna al Maradona dopo i disastri in Napoli-Inter: ricordate la protesta di Meluso?

L'arbitro Davide Massa torna al Maradona. Dopo le polemiche post Inter-Napoli, il designatore ha scelto proprio l'arbitro della sezione di Imperia per Napoli-Roma. Massa manca da Fuorigrotta dal Napoli-Inter del dicembre 2023 con enormi polemiche per un gol irregolare dell'Inter viziato da un fallo su Lobotka e per un rigore non assegnato su Osimhen. Nel post-partita fu l'ex ds Meluso a parlare in conferenza stampa al posto di Mazzarri.

Queste furono le dichiarazioni dell'ex ds Meluso: “Il mister ha preferito non venire in conferenza. Lo vogliamo in panchina e ha preferito non venire e sono io a parlare della partita. E’ stata fortemente condizionata da una cattiva giornata di Massa. La squadra ha fatto un’ottima gara e un grande primo tempo, ma il gol è condizionato da una cintura su Lobokta. Questo ha condizionato psicologicamente la squadra dopo aver fatto 47’ in quel modo. Poi credo anche che l’arbitraggio un po’ all’inglese, qualche ammonizione c’era. E poi il rigore su Osimhen doveva almeno rivisto e il Var doveva intervenire. L’ho rivisto bene, Osimhen è stato toccato. Quando ti toccano anche minimamente sul tendine d’Achille cadi. Siamo veramente mortificati e rammaricati, contro una grande squadra si vive sugli equilibri e se vengono spezzati da una disavventura ci rimani molto male. Credo che ci voglia uniformità di giudizio e credo che non ci sia. Abbiamo una classe arbitrale di grandissimo ordine e credo nella buona fede, ma ci vuole uniformità di giudizio”.

Normale il crollo dopo il primo gol? “No, la squadra ha reagito e prodotto un’altra azione dove si poteva fare gol se si dava rigore a Osimhen, che non aveva motivo di cadere. Il crollo psicologico c’è stato un po’ verso la fine sul 3-0, prima eravamo stati sempre in partita. Ti vede prendere un gol viziato e ti girano, magari devono trovare più forze nervose da mettere in campo”.