Mazzarri spera in Samardzic entro domenica: il motivo è semplicissimo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri si aspetta Lazar Samardzic per domenica. Vuole poterlo convocare, vuole portarlo almeno in panchina a Torino. Il Napoli non avrà Anguissa ed Elmas, in panchina ci saranno solo Demme e Gaetano, il primo quasi mai in campo e reduce da un problema al polpaccio.

Panchina cortissima a centrocampo per il Napoli dopo l'addio del macedone, sempre in campo nella ripresa, jolly prezioso. Cajuste sarà promosso titolare con Lobotka e Zielinski, che sta per andare all'Inter e non segna o fornisce assist da settembre. Per questo Mazzarri spera che il talento serbo dell'Udinese possa arrivare quanto prima.