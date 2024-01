Mazzocchi e non Lindstrom o Simeone: la scelta choc di Mazzarri

Mazzarri diceva di conoscere Spalletti e il 4-3-3 eppure per riaprire la gara di Torino inserisce un difensore per un centrocampista

TuttoNapoli.net

Se il Napoli perde e Mazzarri sceglie Mazzocchi per cambiare modulo, c'è un problema. Mazzarri diceva di conoscere Spalletti e il 4-3-3 eppure per riaprire la gara di Torino inserisce un difensore per un centrocampista, cambia modulo e priva Di Lorenzo della sua vocazione (anche) offensiva. Dura poco il 3-4-3 del Napoli per il rosso a Mazzocchi, ma la riflessione resiste.

Perché con Simeone e Lindstrom in panchina, Mazzarri per provare a pareggiarla ha puntato su Mazzocchi, appena prelevato dalla Salernitana? Per quale motivo ha creduto che l'esterno potesse cambiare faccia ad una squadra da mesi depressa? Come Garcia, anche Mazzarri sta diventando vittima di scelte discutibili e alcune decisamente strane. Grida giustizia lo scarso impegno del Cholito ma anche di Lindstrom, a cui Mazzarri ormai da tempo preferisce addirittura Zerbin.