McTominay, che impatto: lo scozzese a Empoli insegue un record personale

Scott McTominay ha impattato alla grande. L’ex centrocampista del Manchester United ha preso parte ad un gol in tutte le sue ultime tre presenze ufficiali con il Napoli (rete contro il Palermo in Coppa Italia, assist contro il Monza e gol contro il Como in Serie A).

Lo scozzese potrebbe essere coinvolto in almeno una rete (tra marcature e assist) in quattro presenze di fila con i club per la prima volta in carriera tra tutte le competizioni. A riferirlo sono i colleghi di Opta.