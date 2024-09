McTominay è già un idolo al Napoli senza ancora aver giocato

Scott McTominay è già un idolo al Napoli. Come lo è in Scozia. Come lo era al Manchester United. Con una straordinaria particolarità: al Napoli il centrocampista scozzese non ha ancora mai giocato. Eppure ha già preso il cuore dei tifosi azzurri, basti guardare sui social network per capirne di più. Lo scrive Tmw.

Già nel cuore dei tifosi del Napoli

Le parole sotto la statua di Maradona e quelle in campo, la prima volta con la nuova maglia e il parere chiesto a mamma e papà a bordo campo, raccontano di un campione genuino e che i sostenitori azzurri non vedono l'ora di vedere in azione sul campo. La sua storia lo precede. Il classe 1996 di Lancaster ha giocato tutta la vita col Manchester. 178 presenze e 19 gol. Numeri da giocatore capace di segnare un ciclo, pur avaro di grandi gioie, ma che comunque resterà a lungo tra cuori e memoria dei tifosi dei Red Devils.