Ufficiale McTominay e Gilmour inamovibili: entrambi titolari in Scozia-Polonia

Al via la UEFA Nations League: alle 20:45 Scozia e Polonia si affrontano ad Hampden Park nel match valido per la prima giornata del Gruppo 1 della Lega A, che comprende anche Croazia e Portogallo. In campo tra i padroni di casa i due nuovi acquisti del Napoli, Billy Gilmour e Scott McTominay. Di seguito le formazioni:

Scozia (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Hanley, McKenna, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Christie; Dykes.

Polonia (3-5-2): Bułka; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Francowski, Szymanski, Zielinski, Urbanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski.