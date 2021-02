Meret è diventato una riserva?

Cinque gare senza giocare con quella di stasera. Le previsioni dicono Ospina ancora titolare, in quel caso Meret può essere considerato riserva? Perché non gioca dal 24 gennaio, 3-1 ko col Verona. Da allora sempre panchina: con Spezia e Atalanta in Coppa Italia, con la Juve in Supercoppa, con il Parma e il Genoa in campionato. Un vero peccato per un talento che però Gattuso, a questo punto, non considera più titolare. Le rotazioni si sono fermate. Vedremo cosa accadrà in futuro.