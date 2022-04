Meret salta il secondo allenamento di fila: è out per gastroenterite

Dopo aver saltato la seduta di ieri, il portiere classe '97 non ha preso parte neanche oggi all'allenamento per lo stesso motivo: gastroenterite.

Seconda giornata d'allenamento della settimana per il Napoli e seconda assenza per Alex Meret. Dopo aver saltato la seduta di ieri, il portiere classe '97 non ha preso parte neanche oggi all'allenamento per lo stesso motivo: gastroenterite. A renderlo noto è il club azzurro nel consueto report da Castel Volturno.