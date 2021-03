Mertens, 131 reti in maglia azzurra: -2 dai 100 gol in Serie A

Dries Mertens, tornato titolare dopo 74 giorni, con la rete che ha aperto le marcature nella vittoria contro il Benevento ha segnato il gol numero 131 in maglia azzurra. Il miglior marcatore all-time del Napoli, ha festeggiato così al meglio la sua presenza numero 250 in Serie A. Ora al belga mancano solo due reti per raggiungere quota 100 reti in campionato. Di seguito nel dettaglio il numero dei gol segnati da Mertens nelle varie competizioni.

Serie A: 98 gol

Champions League: 116 gol

Europa League: 10 gol

Preliminari Champions: 1 gol

Coppa Italia: 6 gol