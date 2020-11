Mertens neanche in panchina col Belgio: l'azzurro a riposo per l'amichevole con la Svizzera

Non ci sarà Dries Mertens nella prima partita della sua Nazionale. L'attaccante del Napoli convocato col Belgio, è tenuto a riposo questa sera per l'amichevole contro la Svizzera: non figura nell'elenco dei titolari e neppure in panchina. In attacco Hazard, Batshuayi e Lukebako. Out anche l'interista Lukaku che non è ancora al top della forma.