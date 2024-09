Messi-show al rientro dall'infortunio: doppietta e assist. Vince il Toronto di Insigne

La regular season della MLS è giunta alla fase cruciale e tante squadre sono in lotta per conquistare un posto nei playoff. Vi accederanno le prime sette di ogni Gruppo più chi vincerà gli spareggi di Conference tra le ottave e le none classificate. Nella notte italiana si è giocato un turno importantissimo, soprattutto per il Toronto degli italiani, che ha vinto 2-1 contro Austin.

Da segnalare anche il gran ritorno di Leo Messi dopo due mesi di stop: schierato dal 1', l'argentino rifila due gol e un assist (per l'amico Suarez) a Philadelphia. Il derby di Los Angeles va invece ai Galaxy: sotto di due reti all'intervallo, i ragazzi di Vanney annientano Giroud e compagni nella ripresa con un super Joveljic.

Domenica 15 settembre

Atlanta - Nashville 0-2

Montreal - Charlotte 2-1

Cincinnati - Columbus 0-0

DC United - New York City 1-1

Inter Miami - Philadelphia 3-1

Orlando - New England 3-0

Toronto - Austin 2-1

Chicago - NY Red Bulls 2-1

Houston - Real Salt Lake 4-1

St. Louis - Minnesota 1-3

Colorado - Portland 2-1

LA Galaxy - LA FC 4-2

Vancouver - San José 2-0

Lunedì 16 settembre

Seattle - Sp. Kansas City

Classifiche

Gruppo Ovest

Los Angeles Galaxy 55 (29 partite disputate)

Los Angeles FC 48 (27)

Real Salt Lake 47 (28)

Colorado 47 (28)

Houston 47 (29)

Vancouver 45 (27)

Seattle 43 (28)

Portland 40 (28)

Minnesota 39 (28)

Austin 34 (28)

Dallas 33 (27)

Sp. Kansas City 28 (28)

St. Louis 28 (29)

San Jose 17 (28)

Gruppo Est

Inter Miami 62 (28 partite disputate)

Cincinnati 52 (28)

Columbus 50 (27)

New York Red Bulls 43 (29)

Orlando 40 (28)

New York City 40 (28)

Charlotte 38 (28)

Toronto 36 (29)

DC United 33 (29)

Atlanta 31 (28)

Philadelphia 30 (28)

Montreal 30 (28)

Chicago 29 (29)

Nashville 29 (28)

New England 26 (28)