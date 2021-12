Milan-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Per gli utenti di TN vince Juan Jesus

Il difensore del Napoli Juan Jesus si aggiudica la palma di migliore in campo contro il Milan. I tifosi azzurri, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno scelto lui come giocatore migliore contro i rossoneri. Il brasiliano conquista la prima posizione totalizzando il 31,20 %. Al secondo posto si piazza il compagno di reparto Amir Rrahmani con il 29,80 %. Terzo posto per Zielinski, mentre il match winner, Elmas conquista solo il 3,43 %. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)