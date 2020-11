Milan più compatto che mai prima del Napoli: tutta la dirigenza presente a Milanello

Il Milan, inteso come società, ha voluto fa sentire tutto il suo appoggio al Milan, inteso come squadra, alla vigilia del match contro il Napoli. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, oggi tutta la dirigenza rossonera - formata da Ivan Gazidis, Frederic Massara e Paolo Maldini - è stata presente a Milanello, nel giorno prima di Napoli-Milan, per seguire l'allenamento pomeridiano della squadra.