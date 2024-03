MLS, una prodezza di Insigne lancia Toronto: vittoria e aggancio all'Inter Miami di Messi

Nell'altro match di giornata pari tra New York City e Portland Timbers.

Altra giornata, altro gol per Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli la scorsa settimana aveva segnato col 'tiraggiro' e oggi si è ripetuto con un'altra rete strepitosa, un bolide da fuori area che è valso i tre punti per il Toronto, al secondo successo di fila (agganciato l'Inter Miami in vetta nella Eastern Conference). Nell'altro match di giornata pari tra New York City e Portland Timbers.