Divieto Inter-Napoli, i legali Grimaldi e Rubinacci: “Valutiamo iniziativa giudiziaria al TAR Lombardia”

Gli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, che avevano ottenuto il provvedimento cautelare a favore di un tifoso in occasione della partita Juventus-Napoli, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni con riferimento al nuovo provvedimento restrittivo che colpisce i tifosi napoletani in vista della trasferta Inter-Napoli: “Le motivazioni addotte tanto a sostegno del parere del CASMS quanto dell’ordinanza del prefetto di Milano non sembrano giustificare adeguatamente la misura restrittiva assunta, in via generalizzata, a carico di tutti i residenti della regione Campania, inclusi i possessori della fidelity card.

Contattati da diversi tifosi stiamo valutando la praticabilità di una nuova iniziativa giudiziaria innanzi al Tar Lombardia”.