Ufficiale Inter-Napoli, divieto di trasferta ai residenti in Campania: il comunicato

Arrivano importanti restrizioni per i tifosi del Napoli in vista del big match della 12esima giornata di Serie A. Infatti, per la sfida contro l'Inter, in programma a San Siro domenica 10 dicembre alle 20:45, il Prefetto di Milano ha vietato la trasferta ai residenti in Campania. A differenza di quanto accaduto per l'ultima sfida del Napoli a San Siro, contro il Milan, per la quale non sono state previste restrizioni, per la sfida contro l'Inter di Inzaghi è stato deciso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso del Napoli. Unica eccezione: gli unici residenti in Campania che potranno recarsi a San Siro sono quelli in possesso di tessera di fidelizzazione con l'Inter. Di seguito il comunicato:

"In occasione dell’incontro di calcio Internazionale F.C. vs S.S.C. Napoli, valevole per il campionato nazionale di serie A, stagione 2024/2025, in programma allo stadio Meazza di Milano il 10 novembre 2024, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha adottato per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, con provvedimento, le seguenti prescrizioni:

- divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della “S.C.C. Napoli”, con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della “F.C. Internazionale”;

- vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, non residenti nella Regione Campania".