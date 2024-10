Sky - Lobotka non è ancora pronto: con l’Atalanta ci sarà di nuovo Gilmour

Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Stanislav Lobotka. Il metronomo del Napoli, riferisce Sky Sport, non è ancora pronto, non è riuscito a recuperare al 100% dal problema muscolare accusato in Nazionale. Così, per non rischiare, nella sfida del Maradona contro l'Atalanta che si giocherà domenica prossima alle ore 12.30, al suo posto spazio ancora una volta a Billy Gilmour in cabina di regia.