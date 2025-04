Morte Maradona, deposizione shock della figlia: "Era in una stanza indecente, puzzava di urina"

Continua il processo in Argentina per la morte di Diego Armando Maradona, nel quale sette operatori sanitari sono imputati per presunta negligenza. Agli atti del procedimento giudiziario si aggiunge una nuova e significativa testimonianza, quella di una delle figlie del Pibe de Oro.

Come riporta Gazzetta.it, Dalma Maradona, martedi scorso ha duramente criticato chi avrebbe dovuto prendersi cura del padre: "La stanza dove si trovava mio padre era in condizioni indecenti: c'era un odore insopportabile di urina, nessun essere umano dovrebbe trovarsi in un ambiente del genere, tantomeno mio padre, considerato il suo stato di salute".

Dalma ha anche espresso la sua delusione nei confronti dell’équipe medica che avrebbe dovuto seguire il padre con attenzione, sostenendo di essere stata ingannata: "Ci avevano promesso un’assistenza domiciliare che non è mai stata realmente organizzata. Ci hanno fatto credere a qualcosa che non è mai esistito. Siamo stati presi in giro in modo crudele, solo per portare avanti quella finzione". La deposizione della figlia di Diego aggiunge ulteriori dubbi e ombre attorno alle circostanze della sua morte.