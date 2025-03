Morte Maradona, via al processo. Dall'Argentina a Napoli: "Giustizia per D10S"

La prossima settimana, in Argentina, prenderà avvio il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Martedì 11 marzo, a Buenos Aires, la magistratura argentina esaminerà la posizione di otto imputati, i quali rischiano pene fino a 25 anni di carcere.

In tutto il mondo, si susseguono manifestazioni di solidarietà nei confronti di Maradona, con richieste di giustizia che si fanno sempre più forti. Anche in Italia, l'avvocato Angelo Pisani, ex legale di Maradona nel contenzioso con il fisco, si è fatto portavoce della campagna "Giustizia per D10S", esortando affinché venga fatta giustizia in Tribunale.