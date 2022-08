Napoli al riposo sull'1-0: decide un autogol provocato da Lozano, il più vivace

Il Napoli va al riposo sull'1-1 contro il Girona nel terzo test del ritiro di Castel di Sangro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli va al riposo sull'1-1 contro il Girona nel terzo test del ritiro di Castel di Sangro. Decide per ora l'autogol dell'ex David Lopez su un cross insidioso di Lozano, sicuramente il più vivace degli azzurri che non hanno prodotto molto offensivamente. Spalletti intanto ha perso Politano (al suo posto Kvaratskhelia) per un problema muscolare.