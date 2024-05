Al 92' l'Udinese pareggia con Success.

Al 92' l'Udinese pareggia con Success. Palla lenta verso la destra, Simeone non stacca a contrasto, palla che filtra in area per l'inserimento di Success che sfonda la difesa e la porta 1-1.