Napoli-Benevento, minuto di silenzio per il collega Battiloro e la vittima dell'alluvione a Dimaro

In occasione della prima amichevole contro il Benevento, in programma per sabato alle 17.30, ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare il collega Giovanni Battiloro, scomparso nella tragedia del Ponte Morandi, e la vittima dell'alluvione che lo scorso autunno s'è abbattuto sulla Val di Sole e in particolar modo a Dimaro. La notizia è ufficiale.