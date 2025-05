Napoli-Cagliari, l'appello per l’accessibilità di Zaccone: “Rendiamo disponibili anche quei 35 posti”

In vista della partita Napoli-Cagliari in programma venerdì sera allo stadio Maradona, e in concomitanza con l’apertura della vendita dei biglietti per i tifosi con disabilità prevista per giovedì 22 maggio alle ore 15:00, il giornalista e attivista Maurizio Zaccone ha lanciato un appello rivolto alla SSC Napoli e agli enti competenti.

Zaccone, che da anni si batte per garantire un accesso equo e dignitoso allo stadio per le persone con disabilità, chiede che vengano messi subito a disposizione anche i 35 posti riservati al settore ospiti per tifosi con disabilità, settore che per l’occasione sarà interamente assegnato ai sostenitori del Napoli, a seguito della bassa richiesta da parte dei tifosi del Cagliari.

“I posti in questione — spiega Zaccone — sono regolarmente attrezzati come previsto dalla normativa, e in passato sono stati assegnati sia a persone in carrozzina che a tifosi deambulanti con disabilità. Sarebbe giusto e utile che fossero resi disponibili da subito su TicketOne, per evitare ritardi, disagi o esclusioni.”

L’appello si estende anche alla possibilità di valutare un’ulteriore apertura di posti per persone con disabilità deambulanti nel medesimo settore, in linea con lo spirito sociale con cui la SSC Napoli sta gestendo la redistribuzione degli spazi inizialmente destinati agli ospiti.

“Parliamo di un gesto semplice, concreto, che rafforza il percorso già avviato per uno stadio più accessibile e umano”, conclude Zaccone.