Napoli-Cagliari, pre-partita: segui l'avvicinamento e la gara su Tuttonapoli

13.00 - I dubbi di formazione - Alex Meret parte ancora in vantaggio rispetto a Vanja Milinkovic-Savic. Conte insisterà sulla formula con i Fab Four di centrocampo: confermati dall’inizio tutti insieme Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay. La novità, l’unica rispetto all’esordio di Reggio Emilia, secondo il Corriere dello Sport dovrebbe essere l’ingresso di Spinazzola al posto di Olivera. Per il resto confermato Juan Jeus in coppia con Rrahmani.

12.30 - Quella di oggi sarà una data da ricordare. Kevin De Bruyne debutta in maglia azzurra allo Stadio Diego Armando Maradona, per ora conosciuto solo da avversario. Lui stesso non ha fatto mistero di ricordare perfettamente l'incredibile atmosfera Champions nell'impianto di Fuorigrotta che questa sera vorrà essere all'altezza e si presenta con il decimo sold-out di fila. Kevin De Bruyne insegue anche un traguardo personale: nella prima giornata ha trovato la rete all’esordio stagionale in campionato per la prima volta dal 2020/21 (gol e assist vs Wolverhampton in Premier League) e nella sua carriera nei maggiori 10 tornei europei, il belga non ha mai segnato in ciascuna delle sue prime due gare in un singolo campionato.

12.00 - La SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 18:15, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari, seconda giornata di campionato e prima in casa dei Campioni d'Italia oltre ad essere il debutto in maglia azzurra al Maradona di Kevin De Bruyne.