Ottime notizie per Politano: tempi di recupero più brevi! La decisione per Torino-Napoli

Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che tornerà al lavoro martedì per preparare la trasferta di sabato contro il Torino. La massima attenzione è ovviamente rivolta all'infermeria, in particolare alle condizioni di Matteo Politano. L'esterno offensivo si è fermato contro il Genoa a causa di una lesione distrattiva al gluteo destro, saltando la convocazione in Nazionale. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, Politano è "ovviamente in forte dubbio" per la gara in Piemonte, ma una seppur flebile speranza di vederlo in campo sabato non è del tutto esclusa.

I tempi di recupero, dunque, sono più brevi del previsto. Il problema fisico, fortunatamente, non è grave come quello che ha messo fuori gioco Lobotka. Se il recupero per il Torino dovesse risultare troppo affrettato, l'idea è che Politano possa tornare a disposizione per l'impegno successivo in Champions League, in Olanda, martedì 21 ottobre contro il PSV Eindhoven. Conte incrocia le dita.