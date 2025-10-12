Ottime notizie per Politano: tempi di recupero più brevi! La decisione per Torino-Napoli

di Pierpaolo Matrone

Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che tornerà al lavoro martedì per preparare la trasferta di sabato contro il Torino. La massima attenzione è ovviamente rivolta all'infermeria, in particolare alle condizioni di Matteo Politano. L'esterno offensivo si è fermato contro il Genoa a causa di una lesione distrattiva al gluteo destro, saltando la convocazione in Nazionale. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, Politano è "ovviamente in forte dubbio" per la gara in Piemonte, ma una seppur flebile speranza di vederlo in campo sabato non è del tutto esclusa.

I tempi di recupero, dunque, sono più brevi del previsto. Il problema fisico, fortunatamente, non è grave come quello che ha messo fuori gioco Lobotka. Se il recupero per il Torino dovesse risultare troppo affrettato, l'idea è che Politano possa tornare a disposizione per l'impegno successivo in Champions League, in Olanda, martedì 21 ottobre contro il PSV Eindhoven. Conte incrocia le dita.