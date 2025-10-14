Tris a Israele: Italia sicura dei play-off! Tutta la gara per Di Lorenzo, 10' per Spinazzola

vedi letture

L’Italia di Gennaro Gattuso supera Israele per 3-0 e conquista matematicamente il secondo posto nel gruppo I, assicurandosi così la partecipazione ai play-off per il Mondiale 2026. È la terza volta consecutiva che la Nazionale dovrà passare attraverso gli spareggi, un percorso che gli Azzurri avrebbero voluto evitare ma che rappresenta comunque un segnale di crescita rispetto alle difficoltà del recente passato. La partita, giocata a Udine, è stata decisa da una doppietta di Mateo Retegui e dal sigillo nel finale di Gianluca Mancini, che hanno regalato al pubblico una prestazione convincente e un risultato netto. Dopo un primo tempo complicato, salvato dal rigore trasformato da Retegui nel recupero, l’Italia ha preso fiducia e nella ripresa ha gestito con maggiore lucidità, mostrando compattezza e solidità difensiva.

Nel secondo tempo, nonostante un avvio sottotono, gli Azzurri hanno trovato il modo di chiudere la partita con una nuova prodezza di Retegui, autore di un gran tiro a giro dal limite dell’area che ha battuto il portiere Glazer, portando il punteggio sul 2-0. Nel finale, è arrivata anche la rete di Mancini, bravo a sfruttare un calcio d’angolo e fissare il risultato sul 3-0. Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha giocato l'intero match da braccetto destro della difesa a tre, l'altro esterno del club azzurro, Leonardo Spinazzola è entrato sulla fascia destra al posto di Cambiaso all'85'.