Ufficiale Mondiali 2026, squadre qualificate e play-off Europa: Italia in prima fascia

Sei squadre si sono aggiunge alla lista delle qualificate ai Mondiali del 2026: l'Inghilterra è la prima esponente europea, l'Asia consegna Qatar e Arabia Saudita mentre l'Africa il trio Costa d'Avorio, Senegal e Sudafrica. Ricapitoliamo con l'elenco delle 28 selezioni che hanno staccato il biglietto per il Nord America la prossima estate. Restano ancora 20 posti da assegnare con l'Europa che ne ha ancora 15 a disposizione:

PAESI OSPITANTI (3)

Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (1)

Inghilterra

SUD AMERICA (6)

Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

Di seguito invece le squadre europee attualmente qualificate ai playoff e la loro divisione in fasce Le 16 squadre coinvolte saranno suddivise in quattro fasce per il sorteggio del 21 novembre: le prime tre determinate in base al ranking FIFA, mentre la quarta comprenderà le rappresentanti della Nations League:

Prima fascia: Italia, Turchia, Ucraina, Polonia

Seconda fascia: Scozia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia

Terza fascia: Albania, Nord Macedonia, Bosnia, Kosovo

Quarta fascia: Galles, Romania, Svezia e Moldavia

Da qui nasceranno quattro percorsi distinti, ciascuno con semifinali e finale a gara unica. Le semifinali, in programma il 26 marzo, vedranno sfidarsi le squadre di prima contro quarta fascia e di seconda contro terza, con la formazione meglio classificata che giocherà in casa. Le vincenti si affronteranno poi il 31 marzo nella finale che assegnerà il pass mondiale, con la sede decisa tramite sorteggio.