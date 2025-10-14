Mondiali 2026, squadre qualificate e play-off Europa: Italia in prima fascia
Sei squadre si sono aggiunge alla lista delle qualificate ai Mondiali del 2026: l'Inghilterra è la prima esponente europea, l'Asia consegna Qatar e Arabia Saudita mentre l'Africa il trio Costa d'Avorio, Senegal e Sudafrica. Ricapitoliamo con l'elenco delle 28 selezioni che hanno staccato il biglietto per il Nord America la prossima estate. Restano ancora 20 posti da assegnare con l'Europa che ne ha ancora 15 a disposizione:
PAESI OSPITANTI (3)
Canada
Messico
Stati Uniti
AFRICA (9)
Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia
ASIA (8)
Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan
EUROPA (1)
Inghilterra
SUD AMERICA (6)
Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
OCEANIA (1)
Nuova Zelanda
Di seguito invece le squadre europee attualmente qualificate ai playoff e la loro divisione in fasce Le 16 squadre coinvolte saranno suddivise in quattro fasce per il sorteggio del 21 novembre: le prime tre determinate in base al ranking FIFA, mentre la quarta comprenderà le rappresentanti della Nations League:
Prima fascia: Italia, Turchia, Ucraina, Polonia
Seconda fascia: Scozia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia
Terza fascia: Albania, Nord Macedonia, Bosnia, Kosovo
Quarta fascia: Galles, Romania, Svezia e Moldavia
Da qui nasceranno quattro percorsi distinti, ciascuno con semifinali e finale a gara unica. Le semifinali, in programma il 26 marzo, vedranno sfidarsi le squadre di prima contro quarta fascia e di seconda contro terza, con la formazione meglio classificata che giocherà in casa. Le vincenti si affronteranno poi il 31 marzo nella finale che assegnerà il pass mondiale, con la sede decisa tramite sorteggio.
