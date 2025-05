Ufficiale Napoli-Cagliari, settore ospiti aperto solo ai possessori di fidelity: info e prezzi

Il Cagliari, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato prezzo e modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti del Maradona in occasione della prossima gara contro il Napoli. Di seguito il comunicato: “Queste le info per quanto riguarda i tifosi del Cagliari che vorranno recarsi a Napoli per assistere all’ultima sfida stagionale allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Il prezzo dei tagliandi è di € 40,00 più eventuali costi di commissione e prevendita. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di oggi, martedì 20 maggio, fino alle 19 di giovedì 22 maggio, esclusivamente online nel circuito TicketOne.

La vendita è riservata a coloro che, ovunque residenti, hanno sottoscritto la fidelity card del Cagliari Calcio in data antecedente all’1 maggio, come da Determinazioni dell’Osservatorio.

È confermata l’incredibilità del titolo, la capienza del Settore Ospiti Superiore – cui si accede dal Gate 26 – è di 2.482 spettatori. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti. Per maggiori info sulla modalità Passbook, è possibile consultare il seguente link: https://cdn.sscnapoli.it/wp-content/uploads/2023/09/Apertura-Passbook-SSCNapoli.mp4



Per quanto riguarda, l’autorizzazione all’introduzione di striscioni, di tamburi e megafoni occorrerà compilare il modulo scaricabile al seguente link: https://cdn.sscnapoli.it/wp-content/uploads/2024/07/Modulo-di-richiesta-autorizzazione-Strumenti-di-Tifo-2024_2025-SSC-Napoli.pdf e inviare alla mail slo@cagliaricalcio.com".