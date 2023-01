Napoli-Cremonese, si va verso il pienone: esauriti Distinti e Curve superiori

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per Napoli-Cremonese, match in programma il 17 gennaio e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per Napoli-Cremonese, match in programma il 17 gennaio e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I prezzi bassissimi e la possibilità offerta dalla SSC Napoli di acquistare un solo titolo (miniabbonamento) valevole per Cremonese e Roma, sta agevolando la vendita. Sono infatti già esaurite Distinti e Curve superiori.