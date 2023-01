UFFICIALE - Napoli-Cremonese, biglietti in vendita dalle 12: prezzi bassissimi per abbonati

Il Napoli ha comunicato sul proprio sito ufficiale prezzi e modalità d'acquisto per i tagliandi delle prossime partite

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

In vista del doppio impegno casalingo, quello di Coppa Italia e quello di Campionato, rispettivamente il 17 e il 29 gennaio 2022, presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la SSC Napoli ha riservato ai propri tifosi la possibilità di acquistare un solo titolo (miniabbonamento) valevole per entrambi gli eventi. In alternativa, questi i prezzi di Napoli vs Cremonese di Coppa Italia riservati agli abbonati:

Tribuna Posillipo € 20,00

Tribuna Nisida € 14,00

Tribuna Family Adulto € 8,00/ € 4,00 (under 12)

Distinti € 9,00

Curve € 6,00

Questi i prezzi di Napoli vs Cremonese di Coppa Italia per i non abbonati