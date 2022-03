Napoli e Milan, pari negli scontri diretti: in caso di arrivo a parità di punti conterà la differenza reti

Nel doppio confronto, Napoli e Milan hanno conquistato tre punti a testa e vinto con lo stesso punteggio.



La vittoria del Napoli per 1-0 a San Siro nel girone d'andata, quella del Milan al Maradona per 1-0 nel girone di ritorno. Nel doppio confronto, Napoli e Milan hanno conquistato tre punti a testa e vinto con lo stesso punteggio. A questo punto, in caso di arrivo a pari punti delle due squadre a fine stagione, conterà la differenza reti generale. Quella del Napoli attualmente è migliore rispetto ai rossoneri (+29 contro +25).