Napoli-Genoa, il pubblico risponde all'ultima casalinga: esauriti Curve e Distinti Superiori

Procede a buon ritmo la vendita dei biglietti per Napoli-Genoa, ultima in campionato per Lorenzo Insigne in maglia azzurra al Maradona.

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Procede a buon ritmo la vendita dei biglietti per Napoli-Genoa, ultima in campionato per Lorenzo Insigne in maglia azzurra al Maradona. Per la gara che si disputerà domenica alle ore 15 sono stati infatti già venduti tutti tagliandi di Curva A, Curva B e Distinti Superiori. In occasione dell’ultimo match casalingo, la SSC Napoli ha applicato, nei settori di tribuna Posillipo e tribuna Nisida, una tariffa speciale. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera avranno la possibilità di acquistarne un secondo ad una tariffa scontata del 50%. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 60,00 Tribuna Nisida € 50,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 30,00 Distinti anello inferiore € 20,00 Curve anello superiore € 20,00 Curve anello inferiore € 10,00