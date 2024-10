Video Napoli in partenza: viaggio in treno fino a Firenze e poi lo spostamento a Empoli

La squadra guidata da Antonio Conte è pronta per la partenza.

Dopo la pausa per le nazionali, domani alle ore 12:30 torna in campo il Napoli in casa dell’Empoli con l’obiettivo di provare a migliorare ulteriormente la classifica e acquisire ulteriore fiducia verso il ciclo di scontri diretti che inizierà poi contro il Milan il 29 ottobre.

La squadra guidata da Antonio Conte sta partendo proprio in questi minuti. Gli azzurri raggiungeranno la Toscana in treno: viaggio fino a Firenze e poi lo spostamento alla volta di Empoli. Di seguito le immagini.