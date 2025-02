Napoli-Inter, sold out anche i Distinti inferiori: domani scatta la fase 2

Continua la vendita dei biglietti per Napoli-Inter, sfida valida per la 27° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 2 marzo 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona. La Lega Serie A non ha ancora pubblicato gli anticipi e posticipi. Pertanto, al momento, non è ufficiale la data in cui si disputerà la gara.

Dopo la prima fase, iniziata ieri alle 12 e riservata ai titolari di un abbonamento SSCN 24/25 per l’acquisto di un biglietto extra, sono andati sold-out cinque settori: Curva A e B superiori, Distinti superiori Premium, Distinti inferiori e Tribuna Posillipo Premium. Resta disponibilità bassa per i Distinti superiori. Si va verso dunque verso un Maradona nuovamente tutto esaurito.

Come comunicato dalla SSC Napoli in fase di Campagna Abbonamenti, da domani alle 12 inizierà la seconda fase di vendita (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card. In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2, lunedì 17 febbraio inizerà infine la Fase 3 di vendita libera aperta a tutti.

Il primo prezzo è relativo alle prime due fasi dei settori ancora disponibili, il secondo è la vendita libera:

DISTINTI SUPERIORI 105 € 120 €

TRIBUNA NISIDA 125 € 140 €

TRIBUNA POSILLIPO 150 € 185 €